قرينة بايدن تتوجه إلى ناشفيل حدادا على ضحايا إطلاق النار

توجهت جيل بايدن، قرية الرئيس الأمريكي، إلى مدينة ناشفيل الأمريكية، اليوم الأربعاء، لتقديم تعازيها لضحايا حادث إطلاق النار في مدرسة ابتدائية في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقالت السكرتيرة الصحفية فانيسا فالديفيا - بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - إن جيل بايدن ستشارك في وقفة على ضوء الشموع "لتكريم ضحايا إطلاق النار على المدرسة والحداد عليهم".

وستسافر السيدة الأولى للولايات المتحدة إلى تينيسي في ولاية أوهايو، حيث ستحضر حدثًا مع عائلات عسكرية في قاعدة رايت باترسون الجوية في مقاطعة جرين.

ولم يعلن البيت الأبيض عن أي خطط لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لناشفيل.

ووقع إطلاق النار في مدرسة ابتدائية في ناشفيل، حيث أطلق شاب يبلغ من العمر 28 عامًا النار وقتل ثلاثة أطفال - جميعهم في التاسعة من العمر - وثلاثة بالغين قبل إطلاق النار عليهم من قبل الشرطة. وتوغل مطلق النار، ويدعى أودري هيل، في المدرسة مسلحًا بثلاث بنادق، اثنان منها من نوع الأسلحة الهجومية.