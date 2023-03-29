الكويت: اقتحام باحات المسجد الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين

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أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانتها واستنكارها لاقتحام عدد من المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى الشريف بحماية القوات الإسرائيلية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن "استمرار هذه الممارسات غير القانونية يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وجددت موقف دولة الكويت الثابت الداعي إلى "ضرورة تحرك الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن المسؤول عن صيانة السلم والأمن الدوليين والمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة واحترام حرمة الأماكن المقدسة وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني ومقدسات المسلمين".