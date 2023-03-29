خالد جلال ناعيا الدكتور نبيل منيب: فقدنا أستاذا تخرجت على يديه أجيال عديدة

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الدكتور نبيل منيب، أستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، الذى رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء.

وقال جلال: "فقدنا أستاذا أكاديميا، تخرجت على يديه أجيال عديدة، أمتلك منهجا وأسلوبا مميزا فى الفن المسرحى، رحم الله المخرج نبيل منيب وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

ومن الأعمال المسرحية للراحل، "حاول تفهم يا ذكى" و"جواز بالكمبيوتر"، كما شارك كممثلا في عدد من الأعمال منها مسلسل لا تطفئ الشمس، ومسلسل العودة إلى المنفى، وتم تكريمه بمهرجان المسرح العربي عام ٢٠١٩.