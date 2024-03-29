 وزيرة الهجرة: مبادرة سيارات المصريين بالخارج كانت حلمًا منذ 20 سنة - بوابة الشروق
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وزيرة الهجرة: مبادرة سيارات المصريين بالخارج كانت حلمًا منذ 20 سنة

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 29 مارس 2024 - 3:13 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 مارس 2024 - 3:13 ص

قالت السفيرة سهى جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، إنّ مبادرة سيارات المصريين بالخارج شهدت تنسيقًا مع عدد كبير من الوزارات نظرًا للترابط بين هذه الجهات.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «صناع القرار» على شاشة «صدى البلد»، عُرضت مساء الخميس، أن مبادرة سيارات المصريين بالخارج كانت حلمًا منذ 20 سنة.

وأوضحت أن المصريين بالخارج لم يطلبوا إلغاء رسوم الجمارك والضرائب بشكل كامل، لكن الوزارة قررت إلغاءها، من خلال وضع وديعة دولارية لمدة خمس سنوات توضع باسم المصري الذي يستورد السيارة ويحصل عليها بالجنيه المصري.

وأشارت إلى أن هناك حماسة كبيرة من المصريين بالخارج في المشاركة في المبادرة والاستفادة منها، موضحة أن الوزارة تسعى لأن يشارك فيها جميع المصريين بالخارج قبل انتهائها.

ونوهت بأن عددًا من الجاليات واجهت مشكلات في تحويل الوديعة الدولارية، بما في ذلك في الدول التي تشهد نزاعات مثل ليبيا وروسيا وأوكرانيا.

ودعت من يرغب في الاستفادة من المبادرة أن يُسجل على التطبيق الإلكتروني، لضمان الاستفادة منها حال انتهائها، مع العمل على المشكلات التي يواجهونها.

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