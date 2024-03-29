لافروف: تحويل العراق إلى ساحة مواجهة بين دول ثالثة أمر غير مقبول

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال لقائه رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، أنه من غير المقبول أن تتحول العراق إلى ساحة مواجهة بين دول ثالثة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أن "المسؤولين تبادلا وجهات النظر بالتفصيل حول القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط، مع التركيز على الوضع في كردستان العراق والعراق ككل. وأكد الجانبان دعمهما للجهود المبذولة لضمان سيادة العراق ووحدة أراضيه من أجل احترام دستورها، ومنع تحويل هذه الدولة المتعددة الأعراق إلى ساحة معركة لتصفية الحسابات والمواجهة بين الجهات الخارجية".

وناقش الطرفان قضايا مواصلة تعزيز العلاقات الودية التقليدية بين روسيا والعراق، والتي من بينها ما يتعلق بتعزيز التعاون المتنوع متبادل المنفعة مع منطقة الحكم الذاتي الكردية في العراق، وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.