مصرع شاب طعنا في مشاجرة بالمنيا

لقى شاب ثلاثيني مصرعه، مساء اليوم الخميس، بعدما طعنه شخص آخر في مشاجرة، بالقرب من موقف أبو عرب بالمنيا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان اللواء محمد الضبش، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارًا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين، بالقرب من موقف أبو عرب التابع لمدينة المنيا، وأسفرت المشاجرة على إصابة شاب بطعنة نافذة أودت بحياته.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "حسن .س. ص، 35 عاما"، مقيم بقرية بني أحمد الغربية التابعة لمركز المنيا.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنيا العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بضبط المتهم، والوقف على تفاصيل الحادث.