 الإسماعيلي يواصل استعداداته لمواجهة الأهلي - بوابة الشروق
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الإسماعيلي يواصل استعداداته لمواجهة الأهلي

محمد جلال
نشر في: السبت 27 أبريل 2024 - 3:17 م | آخر تحديث: السبت 27 أبريل 2024 - 3:17 م

خاض لاعبو نادي الإسماعيلي صباح اليوم السبت مرانا استعدادًا لمواجهة الأهلي يوم الأربعاء المقبل في الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الأهلي مع الإسماعيلي مساء يوم الأربعاء، على ستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ 20 لبطولة الدوري المصري.

واشتمل المران على مجموعة من التدريبات الخططية والبدنية وسط حالة من الحماس والإصرار على جميع اللاعبين، كما حرص إيهاب جلال على تصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت في المران.

وطالب إيهاب جلال من اللاعبين ببذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط، ضمن خطة تصحيح مسار الدراويش بجدول الدوري.


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