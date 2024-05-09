ميناء هامبورج الألماني يحتفل بعيد ميلاده الـ 835

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في ظل أجواء سادتها شمس مشرقة وقليل من الغيوم، بدأ ميناء هامبورج، أكبر ميناء في ألمانيا، اليوم الخميس مراسم الاحتفال بذكرى مرور 835 عاما على تأسيسه.

وافتتحت سفن كبيرة وزوارق صغيرة الاحتفال باستعراض الدخول التقليدي إلى نهر إلبه (الذي يقع عليه الميناء).

وقاد العرض الشهير سفينة الخدمة البحرية الألمانية "ألستر" وزورق إطفاء الحرائق "براندديركتور فيستفال"/مدير إطفاء فيستفال/ بنافورته المائية الكبيرة.

وتجمع آلاف الزوار حول رصيف الصيادين. وفي بداية الحدث، قام عمدة هامبورج بيتر تشينتشر (من حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقرطي) بالاشتراك مع وزير النقل اللاتفي كاسبارس بريسكينز بدق الجرس الكبير لسفينة المتحف "ريكمر ريكمرز".

يذكر أن لاتفيا هي الدولة الشريكة لاحتفالات عيد ميلاد ميناء هامبورج هذا العام، وتقدم نفسها لحضور الحدث من خلال عروض من بينها "مهرجان لاتفيا".

ومرة أخرى، تشارك حوالي 250 سفينة في المهرجان الشعبي البحري هذا العام.

ولم تشارك مركبات مائية فقط في عرض الدخول بل كانت هناك أيضا طائرة مروحية وطائرة هليكوبتر للنقل البحري تحلقان فوق الاستعراض.

وتستمر الاحتفالات في أكبر ميناء ألماني لمدة أربعة أيام.

ويتضمن البرنامج المسائي العرض الموسيقي "إلبه إين كونسرت"/نهر الإلبه في الحفل/ مصحوبا بالألعاب النارية التقليدية وعرض ضوئي بطائرات مسيرة حول سفينة الرحلات السياحية "عايدة بريما".

وتنتهي مراسم الاحتفال بعيد ميلاد ميناء هامبورج يوم الأحد المقبل باستعراض الخروج الكبير.

يذكر أنه يجري الاحتفال بعيد ميلاد ميناء هامبورج سنويا منذ عام 1977، وبدأت مراسم الاحتفال في أخذ شكل كبير مع عيد ميلاد الميناء الـ 800 وذلك في عام 1989.