ديفيز يعلق على إمكانية الانتقال إلى ريال مدريد

علق الكندي ألفونسو ديفيز، نجم نادي بايرن ميونخ الألماني، على مستقبله مع الفريق البافاري والحديث عن انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ألفونسو ديفيز سجل هدف بايرن ميونخ في الخسارة 2-1 أمام ريال مدريد والتي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الإياب للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال ألفونسو ديفيز في تصريحات نقلتها شبكة «CBS Sports»: «هل سألعب هنا في البرنابيو في الخطوة التالية؟ في الوقت الحالي يتحدث وكيل أعمالي رفقة البايرن.. ومهما حدث، سأبقى ممتنا لبايرن ميونخ».

وشارك ديفيز مع بايرن ميونخ في 40 مباراة في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي، وسجل هدفين وصنع 5 آخرين، ويمتد عقده مع الفريق البافاري حتى صيف 2025.