التضخم في بولندا ينخفض إلى المعدل المستهدف لأول مرة منذ 36 شهرا

انخفض معدل التضخم في بولندا ليصل إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي البولندي في مارس الجاري، لأول مرة منذ ثلاثة سنوات، فيما من المتوقع أن يبقي صناع السياسات على معدل الفائدة ثابتا بسبب مخاوف من عودة ارتفاع الأسعار في وقت لاحق من عام 2024، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وارتفع مؤشر سعر المستهلك بنسبة 9ر1% الشهر الجاري على أساس سنوي، ليهبط إلى ما دون المعدل المستهدف للبنك المركزي على المدى المتوسط البالغ 5ر2%، حسبما أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء المركزي اليوم.

ووصل معدل التضخم إلى 8ر2% في فبراير الماضي، وجاء أدنى من توقعات 22 خبيرا في استطلاع أجرته بلومبرج، والتي أشارت إلى متوسط 3ر2%.

وقال مسئولو البنك المركزي إنهم يستهدفون الإبقاء على السياسة المالية مشددة رغم تباطؤ نمو السعر وسط توقعات بارتفاع الأسعار خلال شهور، بسبب زيادة الضرائب على الغذاء ورفع الحد الأقصى لأسعار الطاقة.