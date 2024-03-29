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تأجيل عمومية نقابة الصحفيين لعدم اكتمال النصاب القانوني

محمد فتحي
نشر في: الجمعة 29 مارس 2024 - 1:58 م | آخر تحديث: الجمعة 29 مارس 2024 - 1:58 م

أعلن مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشى نقيب الصحفيين، اليوم الجمعة، عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة للمرة الثالثة، وذلك لعدم حضور (٢٥٪) من الأعضاء المشتغلين طبقا للمادة «٣٥» من القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ بإنشاء نقابة الصحفيين.

وقال جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، إن المجلس كان قد وجه الدعوة ثلاث مرات للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم 9864 صحفيا لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية للسنة المنتهية في31/12/2022م، والسنة المنتهية في31/12/2023م، وتقرير مجلس النقابة عن عام ٢٠٢٣م.


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