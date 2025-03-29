نقاد يختارون 15 وجها تألقوا في دراما رمضان 2025

- ماجدة موريس: علي البيلي موهبة مبشرة وواعدة.. وفاتن سعيد نجحت بأدائها الطبيعي

- ماجدة خيرالله: أحمد غزي وجه مصري أصيل.. وقدرته على التنوع في الأداء مدهشة

- طارق الشناوي: أحمد مالك وطه دسوقي نضجا فنيا

- أمنية عادل: يوسف عمر يمتلك سمات النجومية.. ومصطفى غريب قدم أداء جيدا

شهد الموسم الرمضاني لعام 2025 تألقا لافتا لعدد من الوجوه الشابة، الذين خطفوا الأنظار بأدائهم المميز، ونجحوا في إثبات حضورهم على الساحة الفنية بقوة.

ومع تنوع الأدوار وتعدد المسلسلات، ظهرت آراء نقدية متفاوتة حول هذه الوجوه الشابة، التي يتوقع لها مستقبل واعد إذا حظيت بفرص حقيقية ودعم مناسب.

"الشروق" تواصلت مع عدد من النقاد للحديث عن أبرز النجوم الصاعدين خلال هذا الموسم الرمضاني... ونستعرض آرائهم فيما يلي..

• ماجدة موريس: علي البيلي موهبة مبشرة وواعدة.. وفاتن سعيد نجحت بأدائها الطبيعي

أشادت الناقدة ماجدة موريس رئيسة لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأداء الفنان الشاب أحمد غزي في مسلسل "قهوة المحطة" لشخصية مؤمن، الشاب المصري القادم للقاهرة من الصعيد، ليحقق حلمه بأن يصبح ممثلا مشهورا، مشيرة إلى نجاحه في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة رغم صغر عمره الفني بموهبته الاستثنائية، خاصة بعد مشاركته في فيلم "الحريفة" بجزئيه.

موريس لفتت النظر أيضا إلى الأداء الطبيعي للفنانة الشابة فاتن سعيد، التي برزت في نفس العمل، بشخصية شروق، حبيبة مؤمن، إذ رأت أن ظهورها بدون مكياج كان جزءا من نجاحها.

وأبدت إعجابها بأداء الفنان الشاب مينا أبو الدهب في مسلسل "ولاد الشمس" لشخصية عبيد، التي لعبها بجوار النجم محمود حميدة، مؤكدة إتقانه الشديد لها، إذ نجح في تقديمها بصدق وبراعة.

كما أثنت على الفنانة الشابة هدى المفتي، التي حازت على مساحة تمثيلية أكبر في هذا الموسم بشخصية بوسي في مسلسل "80 باكو"، إذ تقدم لأول مرة دور فتاة تعيش في منطقة شعبية، وتعمل في إحدى صالونات التجميل العتيقة بمنطقة وسط القاهرة، ما سمح لها بإبراز مهاراتها الفنية، رغم ظهورها السابق في عدة أعمال.

وأشادت بتلقائية الفنانة الشابة دنيا سامي، وقدرتها على تجسيد شخصيات متنوعة بطريقة سلسة، إذ ظهرت هذا العام بثلاثة أوجه، هي فاتن في مسلسل "80 باكو"، وعيشة في "النص"، ونجلاء في "نص الشعب اسمه محمد".

كما نوهت موريس بأداء الطفل علي البيلي في مسلسل "لام شمسية" لشخصية يوسف، الذي تمكن من تجسيد معاناة الأطفال الذين يتعرضون للتحرش الجنسي من قبل ذويهم وأقاربهم، بطريقة متزنة دون افتعال أو مبالغة، واصفة إياه بأنه موهبة مبشرة وواعدة.

• ماجدة خيرالله: أحمد غزي وجه مصري أصيل.. وقدرته على التنوع في الأداء مدهشة

أشادت ماجدة خيرالله بأداء كل من أحمد مالك وطه دسوقي في مسلسل "ولاد الشمس"، متوقعة أن هذا العمل سيشكل بداية قوية لهما نحو السينما.

وعن أحمد غزي في مسلسل "قهوة المحطة"، قالت إنه ممثل موهوب، ولديه وسامة مصرية أصيلة، مشيرة إلى قدرته على التنوع في الأداء، وإجادته للغات، إذ شارك في أكثر من عمل أجنبي، منها الموسم الخامس من المسلسل العالمي The crown بشخصية الملياردير السعودي عدنان خاشقجي.

وأبدت إعجابها أيضا بعلي قاسم، الذي ظهر هذا العام بشخصيتين مختلفتين، الأولى هي نجاتي، مدرب رقص في مسلسل "أخواتي"، والثانية هي رامي، الطبيب النفسي في مسلسل "لام شمسية" ، الذي يساعد الطفل يوسف، على استعادة ثقته بنفسه بعد تعرضه للتحرش الجنسي، إذ وصفته بالمدهش والمتألق منذ مواسم متتالية، معتبرة إياه ممثلا قادرا على تقديم نماذج حقيقية وواقعية بعيدا عن الصورة النمطية في الدراما.

أما بالنسبة للفنانات الشابات، فقد اعتبرت أن المميزات منهن قليلات، مشيدة بهدى المفتي عن دورها في "80 باكو"، إذ قالت أنها تمتلك وجها جميلا، وتعمل على تطوير موهبتها بشكل ملحوظ.

كما أشادت بأداء فاتن سعيد في "قهوة المحطة"، و"ظلم المصطبة"، و"لام شمسية"، متمنية أن تحافظ على جمالها الطبيعي بعيدا عن الإجراءات التجميلية. وأثنت على أداء كل من حسن مالك وجيسيكا حسام الدين في مسلسل "منتهي الصلاحية"، وعمر رزيق في "حسبة عمري" وأحمد عبد الوهاب في "الكابتن"، مؤكدة حاجتهم إلى فرص حقيقية ودعم مناسب لإظهار موهبتهم وقدراتهم الثمثيلية بشكل أكبر.

• طارق الشناوي: أحمد مالك وطه دسوقي نضجا فنيا

أشاد الناقد طارق الشناوي بالوجوه ذات الخبرة مثل أحمد مالك وطه دسوقي، مشيرا إلى أنهما نضجا فنيا، وشكلا ثنائيا ناجحا، التف حوله الجمهور في مسلسل "ولاد الشمس".



وأكد الشناوي، على موهبة كل من أحمد غزي وفاتن سعيد في "قهوة المحطة"، معتبرا أنهما من أفضل الوجوه الصاعدة هذا الموسم. كما عبر عن إعجابه بأداء الطفل علي البيلي في "لام شمسية".

• أمنية عادل: يوسف عمر يمتلك سمات النجومية.. ومصطفى غريب قدم أداء جيدا

رأت الناقدة أمنية عادل أن الفنان الشاب مصطفى غريب قدم أداء جيدا في مسلسل "أشغال شقة جدًا"، وكذلك الفنانة الشابة رحمة أحمد في مسلسل "80 باكو"، مشيرة إلى أنهما استطاعا إظهار موهبتهما بشكل أفضل بعد خروجهما من عباءة الكوميديا في "الكبير أوي".

وأشادت أيضا بكل من أحمد غزي وفاتن سعيد، إذ قدما أداء رومانسيا مبهرا ومتناغما في مسلسل "قهوة المحطة"، مؤكدة أنهما مكسب كبير للدراما التليفزيونية.

وتحدثت عادل، عن الفنان الشاب يوسف عمر، الذي يقدم شخصية إمام في مسلسل "شباب امرأة" بجوار النجمة غادة عبد الرازق، متوقعة أن ينال أدوارا ذات مساحات تمثيلية أكبر خلال الفترة المقبلة، كونه يمتلك سمات النجومية، ويسعى لتطوير نفسه بشكل مستمر.

وأبدت إعجابها بالفنانة الشابة دنيا سامي، وبموهبتها، وخفة ظلها، وقدرتها على التنقل بين الأدوار الكوميدية والتراجيدية ببساطة، خاصة في مسلسلي "80 باكو" و"نص الشعب اسمه محمد".

وأثنت على الأداء الصادق للفنان الشاب حسن مالك في مسلسل "منتهي الصلاحية"، أذ قدم شخصية شرقاوي، الشاب الذي يسكن في منطقة شعبية، ويضطر للدخول إلى عالم المراهنات الإلكترونية؛ كي يتمكن من الإنفاق على نفسه، وإعالة أسرته.