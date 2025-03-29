الاتحاد البرازيلي يعلن إقالة مدربه بعد الهزيمة من الأرجنتين

الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إقالة المدرب دوريفال جونيور بصورة رسمية، بعد الإخفاق الأخير والخسارة من المنتخب الأرجنتيني بنتيجة (4-1).

الخسارة جاءت في الجولة الـ14 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأكد بيان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الجمعة، أن دوريفال جونيور لم يعد المدير الفني للمنتخب الأول، حيث من المنتظر الإعلان عن البديل قريبًا.

ويعتبر أبرز المرشحين لقيادة المنتخب البرازيلي في الفترة المقبلة هو البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، الذي سبق له تولي القيادة الفنية لفريق فلامينجو البرازيلي.

وذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية، الجمعة، أن الاتحاد البرازيلي على استعداد لدفع 5 ملايين يورو لفسخ عقد جيسوس، الذي يبلغ من العمر 70 عامًا، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.