استنفار أمني في قنا لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك

كثفت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، استعداداتها لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك، من خلال خطة أمنية شاملة تهدف إلى تحقيق الانضباط وحماية المواطنين خلال فترة العيد.

وتضمنت الخطة نشر عناصر أمنية في جميع الميادين العامة والمتنزهات وأماكن التجمعات، مع تكثيف الدوريات الثابتة والمتحركة على الطرق الرئيسية والفرعية، لضمان التدخل السريع في حال وقوع أي طارئ، بحسب مصادر أمنية لـ"الشروق".

كما عززت أجهزة الأمن من تواجدها حول المساجد الكبرى وساحات صلاة العيد التي تشهد إقبالًا كثيفًا خلال المناسبة، إلى جانب تأمين الكنائس لضمان توفير مناخ آمن للجميع.

وأكدت مديرية أمن قنا أنها تعمل بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى في كل القطاعات، كما تم التشديد على تكثيف إجراءات التفتيش على مداخل ومخارج المحافظة لضمان سلامة المواطنين.

وتم الدفع بوحدات تدخل سريع وقوات خاصة للتعامل مع أي موقف طارئ، مع تفعيل غرف عمليات لمتابعة الأوضاع الأمنية على مدار الساعة، وذلك في إطار تعزيز الجاهزية.

ودعت الأجهزة الأمنية، المواطنين إلى التعاون مع رجال الشرطة والإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه حفاظا على الأمن العام.