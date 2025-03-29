الصين وروسيا والهند ترسل فرق إنقاذ إلى ميانمار

أرسلت الصين وروسيا والهند فرق إنقاذ إلى ميانمار التي هزها زلزال قوي تسبب في أضرار كبيرة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية أن فريقا من 37 عضوا من إقليم يونان الصيني وصل إلى مدينة يانجون في وقت مبكر من اليوم السبت.

وقالت إن الفريق حمل إمدادات الإغاثة في حالات الطوارئ مثل أجهزة الكشف عن الحياة وأنظمة الإنذار المبكر من الزلازل وطائرات مسيرة، ومن المتوقع أن يقدم الفريق المساعدة في جهود الإغاثة والعلاج الطبي.

وأرسلت وزارة الطوارئ الروسية طائرتين تحملان 120 من رجال الإنقاذ والإمدادات، وفقا لتقرير لوكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس". ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الوزارة قوله "بناء على أوامر من الرئيس الروسي ووزير الطوارئ، غادرت مجموعة من رجال الإنقاذ الروس إلى ميانمار على متن طائرتين من مطار جوكوفسكي خارج موسكو للمساعدة في معالجة تداعيات زلزال قوي".

وأرسلت الهند فريقا للبحث والإنقاذ وفريقا طبيا بالإضافة إلى بطانيات وأقمشة عازلة ومستلزمات نظافة وأكياس نوم ومصابيح طاقة شمسية وعبوات طعام، حسبما قال وزير الخارجية الهندي في منشور على موقع "اكس".