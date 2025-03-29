الداخلية: استعدادات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك

رفعت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية درجة الاستعداد للحالة القصوى، حيث بدأت أجهزة الأمن في تنفيذ الخطط الأمنية الموضوعة واتخاذ إجراءات تأمينية واسعة النطاق لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، ومواجهة كل ما يخل بالأمن العام والحفاظ على النظام، وتحقيق الانضباط لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية التنسيق بين كل قطاعات الوزارة ومديريات الأمن لانتقاء أفضل العناصر الشرطية مدعومة بعناصر الشرطة النسائية لتحقيق انتشار أمني مكثف بمحيط المنشآت المهمة والحيوية والأماكن التي تعد مقصداً رئيسياً للمواطنين خلال أيام العيد كالحدائق العامة، والمتنزهات ودور العرض السينمائي.

وشملت الإجراءات تكثيف الخدمات والدوريات المرورية وسيارات الإغاثة على جميع الطرق والمحاور الرئيسية لتقديم المساعدة للمواطنين، ومتابعتها من خلال منظومة إلكترونية متكاملة مرتبطة بغرف عمليات المرور لتحقيق أقصى درجات الانضباط المروري؛ حفاظاً على الأرواح والممتلكات وسرعة التعامل مع كل البلاغات والظروف الطارئة على تلك الطرق، فضلاً عن تكثيف نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات بما يحقق مفهوم الردع العام ونشر الشعور بالأمن.

كما امتدت الخطط الأمنية لتأمين احتفالات المواطنين بالعيد انتشاراً أمنياً موسعاً بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية؛ لمتابعة الحالة الأمنية خاصةً بمداخل ومخارج المحطات وعلى الأرصفة وداخل عربات القطارات بما يضمن المتابعة والرصد المبكر لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن لاحتفالات المواطنين، وسرعة التعامل مع المخالفات.

فيما تم نشر الخدمات الأمنية بطول مجرى نهر النيل لضمان التزام المراكب والعائمات النيلية بالحمولات المحددة، وضوابط وعوامل الأمن والسلامة للاستمتاع بالرحلات النيلية التي تعد مقصداً رئيسياً للمواطنين للاحتفال بالعيد.

وتؤكد أجهزة وزارة الداخلية، مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن لاحتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، إذ يأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى رفع درجات الاستعداد لتنفيذ الخطط الأمنية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.