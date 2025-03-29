وزير أمريكي يحض على منع الفقراء من استخدام الإعانات لشراء المشروبات الغازية

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حض وزير الصحة في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، سلطات الولايات على منع الفقراء من استخدام أموال الإعانات المعروفة باسم قسائم الطعام لشراء المشروبات السكرية.

وأدى إعلان روبرت اف كينيدي جونيور إلى تراجع في أسهم شركات المشروبات الغازية، وفق وكالة فرانس برس.

وفي كلمة ألقاها خلال مناسبة في وست فيرجينيا إلى جانب الحاكم الجمهوري للولاية باتريك موريسي، قال كينيدي إن الولاية التي تعد الأفقر في الولايات المتحدة تقدمت بطلب إعفاء يمنع متلقي قسائم الطعام من استخدامها لشراء مشروبات مثل كوكاكولا وبيبسي.

وأضاف: «الرسالة التي أريد توجيهها اليوم إلى البلاد وجميع حكام الولايات الآخرين، هي أن تقفوا صفا واحدا خلف الحاكم موريسي وتتقدموا بطلب إعفاء إلى وزارتي، وسنعطيكم الموافقة عليه».

ويوفر برنامج المساعدات الغذائية التكميلية «سناب»، الممول من القطاع العام، بطاقات دفع للأسر ذات الدخل المنخفض تتيح لهم شراء الفواكه والخضراوات واللحوم ومنتجات الألبان.

ويسمح البرنامج أيضًا بشراء الوجبات الخفيفة والمشروبات غير الكحولية، بما في ذلك المشروبات الغازية، وفقا لوزارة الزراعة الأميركية التي تُشرف عليه.

وأفادت وزارة الزراعة، في بيان صدر مؤخرا، بأنَّ أكثر من 42 مليون أمريكي استفادوا شهريا من البرنامج في عام 2023، بكلفة سنوية تجاوزت 112 مليار دولار.

وانخفضت أسهم شركتي المشروبات الغازية العملاقتين كوكاكولا وبيبسيكو بعد تصريحات الوزير الأمريكي، حيث أغلقت على انخفاض بنسبة 0,5% و0,3% تواليا.

ويرفع كينيدي، المعروف بتشكيكه باللقاحات وانعدام ثقته بالمؤسسات، شعار "اجعل أمريكا صحية مجددا"، في محاكاة لشعار ترامب.