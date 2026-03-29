الخارجية الليبية تدين التصعيد في الخليج وتدعو لاحتواء الأزمة بالحوار

أعربت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع في الخليج، مجددة إدانتها لكافة الاعتداءات التي تستهدف دول المنطقة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.



وأكدت الوزارة، في بيان عاجل، تضامن ليبيا الكامل مع دول الخليج، مشددة على رفضها القاطع لجميع أشكال التصعيد العسكري والأعمال العدائية التي من شأنها تهديد الأمن والاستقرار الإقليمي.

ودعت الخارجية إلى ضرورة احترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وعلى رأسها مبدأ حسن الجوار، بما يسهم في تجنب تفاقم الأوضاع.

كما جددت الوزارة دعمها لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء الأزمة عبر الحوار والتفاوض، مؤكدة أهمية اللجوء إلى الحلول السلمية لتسوية النزاعات وتجنيب المنطقة مزيدا من التوتر.

ويأتي البيان في ظل التصعيد العسكري المتواصل في الشرق الأوسط، حيث تتواصل الحرب بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي، التي دخلت يومها الـ24، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات التي طالت عدة دول خليجية، إضافة إلى إغلاق إيران لمضيق هرمز أمام السفن التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل والدول التي تعتبرها طهران داعمة للعمل العسكري ضدها.