انطلاق امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بجامعة القاهرة الأهلية

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية، بدء أعمال امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني، في مشهد أكاديمي يتسم بالدقة التنظيمية والالتزام بمعايير الجودة، بما يعكس رسوخ المنظومة التعليمية الحديثة التي تنتهجها الجامعة، وحرصها على تحقيق بيئة تقييم عادلة ومحفزة للإبداع العلمي.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، أن الامتحانات تمثل أحد المحاور الجوهرية لقياس نواتج التعلم، مشددًا على ضرورة الالتزام الصارم بالمعايير الأكاديمية المعتمدة، وتوفير مناخ هادئ ومنظم يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما وجّه بمتابعة جاهزية اللجان، والتأكد من وضوح الورقة الامتحانية واتساقها مع مخرجات المقررات الدراسية، مع إتاحة الدعم الفوري للتعامل مع أية ملاحظات قد تطرأ أثناء سير الامتحانات.

وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية الدور الذي تقوم به قيادات الجامعة بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس في إدارة العملية الامتحانية بكفاءة واحترافية، مؤكدًا أن التقييم العادل يعكس مصداقية المؤسسة الأكاديمية، ويعزز ثقة المجتمع في مخرجاتها التعليمية.

من جهته، أجرى الدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، بجولات تفقدية لعدد من لجان الامتحانات، يرافقه عمداء القطاعات المختلفة وذلك للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية، والتأكد من الالتزام بالإجراءات المنظمة، وتطبيق الضوابط الأكاديمية المعتمدة.

وخلال جولاته، أشاد نائب رئيس الجامعة بمستوى الانضباط داخل اللجان، مثمنًا الجهود التي يبذلها عمداء القطاعات ومديرو البرامج وأساتذة المقررات في الإعداد الجيد للامتحانات، سواء على مستوى الورقة الامتحانية أو تنظيم اللجان، بما يعكس تكامل الأدوار داخل المنظومة التعليمية.

كما أكد ضرورة الاستجابة السريعة لاحتياجات الطلاب داخل اللجان، وتوفير الإرشادات الواضحة، بما يسهم في تهيئة بيئة امتحانية مستقرة تدعم الأداء الأمثل للطلاب، وتعزز من قدرتهم على التعبير عن معارفهم ومهاراتهم.

وتؤكد قيادات جامعة القاهرة الأهلية استمرارها في تطبيق منظومة تقييم متطورة، تستند إلى المعايير الدولية في قياس الأداء الأكاديمي، مع الحرص على تطوير آليات الامتحانات بما يتواكب مع أحدث النظم التعليمية، ويحقق التميز المؤسسي المنشود.