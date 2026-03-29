صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل 40 مرة خلال يوم واحد

قالت الإذاعة الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في أرجاء إسرائيل 40 مرة خلال 24 ساعة الماضية.

بدورها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن إيران أطلقت 3 صواريخ على جنوب إسرائيل، مضيفة أنه جرى اعتراض صاروخين وسقوط الثالث بمنطقة مفتوحة.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن إيران أطلقت للمرة الثانية دفعة صاروخية ثانية باتجاه جنوب إسرائيل بفاصل دقائق قليلة.

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار أطلقت للمرة الثانية في إيلات وبئر السبع النقب جنوب إسرائيل.

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تنفيذ موجة جديدة من الغارات الجوية في العاصمة الإيرانية طهران، استهدفت مواقع عسكرية وبنى تحتية تابعة للنظام الإيراني.

وأوضح المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في منشور على منصة إكس أن "سلاح الجو استكمل، أمس السبت، هجمات واسعة طالت منشآت لإنتاج وتخزين وسائل قتالية، إضافة إلى عشرات المواقع المرتبطة بالصواريخ الباليستية ومنظومات الدفاع الجوي ونقاط المراقبة"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأشار إلى أن الضربات شملت أيضا مقرات مؤقتة متنقلة، قال إن النظام الإيراني لجأ إليها مؤخرا بعد استهداف مقراته الثابتة خلال الأسابيع الماضية، مضيفا أنه جرى تدمير عدد من هذه المقرات، بما في ذلك عناصر قيادية كانت بداخلها.