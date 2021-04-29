شعراوي يتلقى تقريرا حول مستجدات مبادرة شباب الخير خلال 15 يوما بـ5 محافظات لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة حول سير عمل مبادرة "شباب الخير" والتى أطلقها الوزير فى أول شهر رمضان المعظم لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وملائمة للمواطنين.

وقال اللواء محمود شعراوى، في بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية، اليوم الخميس، إن المبادرة تأتى بالتنسيق مع المجلس الوطنى للشباب، ووصلت سياراتها خلال الـ15 يوما الأولى من شهر رمضان إلى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والبحيرة، ذاكرا أن المبادرة تتضمن مرحلتها الأولى 11 محافظة حيث من المقرر أن تصل خلال الفترة المقبلة إلى باقى المحافظات وهي "المنيا والغربية وشمال سيناء والمنوفية والدقهلية وبنى سويف" وسوف تستمر لمدة 4 أشهر.

وأوضح التقرير أن سيارات المبادرة قامت خلال 15 يوما منذ إطلاقها ببيع حوالى 650 طنا من السلع الغذائية المتنوعة حيث تم توزيع 38 سيارة تابعة للمبادرة على 29 مركزا ومدينة وحي بتلك المحافظات.

وأشار التقرير إلى بيع 425 طنا من اللحوم والدواجن و225 طناً من المنتجات الأخرى مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة والسمن البلدي وعسل النحل ومجمدات اللحوم من الكفتة والسجق، واستفاد منها حتى الآن أكثر من 250 ألف مواطن فى المحافظات الخمس التى بدأت فيها المبادرة، كما تم توفير فرص عمل لحوالى 110 شباب يعملون على تلك السيارات وجارى استكمال العدد المستهدف فى المرحلة الأولى والبالغ حوالى 127 شاباً.

وأضاف التقرير أن المبادرة شهدت فى المحافظات التى انطلقت بها إقبالاً كبيراً من المواطنين على عملية الشراء خاصة فى المناطق الأكثر احتياجاً نظراً لانخفاض أسعار المنتجات عن مثيلتها فى الأسواق وكذا جودة المنتجات المعروضة والتي تتضمن حوالى 30 سلعة غذائية.

وأشاد اللواء محمود شعراوى، بالدعم الذى يقدمه المحافظون لإنجاح تلك المبادرة والتى تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارتى التنمية المحلية والتموين بتوفير السلع الغذائية المخفضة لصالح المواطنين الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل خاصة خلال شهر رمضان والرقابة المستمرة على الأسواق.

وقال وزير التنمية المحلية إن سيارات المبادرة تتركز بصفة أساسية بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجاً للتخفيف علي الأسر البسيطة ومحدودي الدخل وتوفير السلع الغذائية لها بجودة وأسعار مخفضة.

ووجه اللواء محمود شعراوى، المحافظين بالمرحلة الأولى من المبادرة بتقديم كل التسهيلات اللازمة واستخراج التصاريح الخاصة بعمل سيارات المبادرة وتذليل أى معوقات تواجهها.

وشدد على ضرورة الحفاظ على جودة المنتجات المعروضة من الشركات المشاركة فى المبادرة وكذا أن تكون الأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها بالأسواق وأن تكون حديثة التعبئة والإنتاج، لافتا إلى سعي الوزارة من خلال تلك المبادرة أيضاً توفير فرص عمل لأبناء المحافظات وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.

وكان وزير التنمية المحلية، قد أطلق فى 13 أبريل الجارى، مبادرة "شباب الخير" لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وملائمة لتخفيف العبء على المواطنين، فقد شهد شعراوى وعدد من قيادات الوزارة والدكتور وائل الطناحي الأمين العام للمجلس الوطنى للشباب والدكتورة دليلة مختار رئيس المجلس الوطنى للشباب وعدد من ممثلى المجلس اصطفاف حوالى 25 سيارة نصف نقل ثلاجة متنقلة محملة بحوالى 30 نوعاً من السلع الغذائية الأساسية للمواطن على رأسها اللحوم والدواجن وذلك أمام مقر الوزارة.