رئيس الطائفة الإنجيلية لـ«الشروق»: تركنا للكنائس حرية الغلق والاحتفال بعيد القيامة حسب الوضع الصحى لديها

قانون الأحوال الشخصية فى مراحله الأخيرة وسيتم تقديمه للبرلمان فى دور الانعقاد الحالى

لأول مرة فى تاريخنا نحتفل بعيد القيامة فى الهواء الطلق بسبب كورونا

مهتمون بتوصيل صوت المجتمع المدنى المصرى والمجتمع الأهلى بخصوص قضية سد النهضة الشائكة

قال رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر الدكتور القس أندريه زكى، إن الاحتفال بعيد القيامة المجيد سيكون هذا العام لأول مرة فى الهواء الطلق فى كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، لافتا إلى أن رئاسة الطائفة الإنجيلية تركت حرية قرار الغلق أو الفتح والاحتفال بعيد القيامة من عدمه إلى الكنائس المحلية حسب الوضع الصحى لانتشار جائحة كورونا.

واعتبر زكى، فى حوار مع «الشروق» أن لقاح كورونا هو أحد عطايا الله للإنسان، وأنه سيلعب دورًا كبيرًا فى وقف زحف المرض، وعودة الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها.

كما تحدث زكى عن رؤيته لتجسيد مسلسل الاختيار 2 للاعتداءات الإرهابية التى جرت على الكنائس فى صعيد مصر إبان فض اعتصام رابعة.

وإلى نص الحوار:

< ماذا سيختلف فى الاحتفال بعيد القيامة المجيد بين عامىّ 2020 و2021 فى ظل استمرار جائحة كورونا؟

ــ الاحتفال سيكون هذا العام لأول مرة فى الهواء الطلق فى كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، وتم تبكير موعد الاحتفال إلى الواحدة والنصف ظهرًا بسبب شهر رمضان، لأننا فى الأصل نحتفل به فى الساعة 6:30 مساءً، لكنه يتزامن مع موعد الإفطار لدى أشقائنا المسلمين، وهى متغيرات تاريخية، ولأول مرة فى تاريخنا نحتفل بعيد القيامة المجيد فى الهواء الطلق وليس داخل الكنيسة.

< هل ستتضمن كلمتك فى العيد شيئا معينا؟

ــ سأتحدث فى كلمتى تأملًا فى قصة تلميذىّ «عمواس» وهما التلميذان اللذان تواجدا بعد حادثة صلب السيد المسيح وهما فى حالة من الارتباك والقلق، وسأناقش هذا الارتباك والقلق وعلاقته باللحظة الراهنة المتعلقة بانتشار وباء كورونا، وكيف يمكن أن يكون فى وسط الارتباك والقلق رجاء.

< وما هى أبرز الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الطائفة الإنجيلية فى مصر فى ظل الموجة الثالثة من فيروس كورونا؟

ــ أولًا، اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية قدمت نحو 25 إجراء احترازيا نؤكد على ضرورة اتباعهم.

ثانيًا، تركنا أمر الغلق أو الفتح إلى الكنائس المحلية، حتى لا يكون هناك قرار عام يتسبب فى ضرر لأى كنيسة، والكنائس التى بالمحافظات التى بها ارتفاع فى الإصابة بالجائحة فمتروك لها حرية الغلق وعدم الاحتفال، والتى بها أقل متروك لها حرية الفتح والاحتفال.

وهناك كنائس كثيرة قررت تعليق العبادة فى أسبوع الآلام، وكنائس أخرى قررت أن تكون العبادة قائمة وسط إجراءات احترازية مثل: «مسح الميكروفونات، التباعد الجسدى، ارتداء الكمامات، تطهير المكان، تطهير الآلات، المسافات بين الناس»، وهناك «كتالوج» بكل الإجراءات الاحترازية سنلتزم به.

< ماذا فعلت الطائفة الإنجيلية لتحفيز رعاياها للحصول على لقاح كورونا ؟

ــ أؤمن إيمانًا يقينيًا أن لقاح كورونا هو أحد عطايا الله للإنسان، وأن ما يتوصل إليه العلماء هو من رحمة الله بالبشر، رأينا مثلا مدينة ملبورن فى أستراليا أعلنت الوصول إلى صفر إصابات كورونا.

وبالنسبة لى، نحن نشجع الناس على الحصول على اللقاح، لأنه خطوة مهمة، وأنا سأشير إليه فى كلمتى فى احتفال عيد القيامة المجيد، وعلينا ألا نشكك وألا نسير وراء الشائعات. اللقاح سيلعب دورًا كبيرًا فى وقف زحف المرض، وعودة الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها، كما أن اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية أوصت بأخذ اللقاح.

على المستوى الشخصى، حصلت أنا وأسرتى على الجرعة الأولى من اللقاح منذ أسبوعين، ويوجد عدد كبير من أبناء الطائفة الإنجيلية من رجال الدين حصلوا على اللقاح.

< إلى أين وصل قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين؟

ــ القانون فى المراحل الأخيرة بين الكنائس ووزارة العدل المصرية، وأعتقد أننا فى المراحل النهائية من تصميم القانون، وأتوقع أن يتم تقديمه إلى مجلس النواب فى دور انعقاده الحالى.

وأهم ما تم حسمه فى القانون، إلغاء تغيير الملة كسبب من أسباب الطلاق، مساواة الزوجين فى الميراث، إضافة بنود خاصة بالاستضافة.

أما عدد مواد القانون فليست نهائية، لأننا ما زلنا نتناقش ونقوم بالتعديل والحذف والدمج لبعض المواد.

< ما شكل العلاقة بين الكنائس المصرية فى غياب الاجتماعات؟

ــ العلاقة بين الكنائس المصرية علاقة طيبة ومبنية على الاحترام المتبادل، وقادة الكنائس يحترمون بعضهم البعض. والكنائس كلها فى العالم كله وفى مصر، تصلى من أجل رفع وباء كورونا عن العالم وعن مصر، وكلنا نصلى من أجل هذا الأمر.

< كيف شاهدت مسلسل الاختيار 2 وخصوصا حلقات الاعتداءات على الكنائس فى الصعيد؟

ــ العام الماضى شاهدت الجزء الأول من مسلسل الاختيار، وهذا العام أشاهد مسلسلى «الاختيار 2» و«هجمة مرتدة»، وأنا مهتم بتلك المسلسلات الوطنية التى تخلق وعيًا وطنيًا، وتسترد التاريخ والماضى، وتقدمه بصورة مناسبة تتناسب مع الأعمال الضخمة التى قام بها الجيش المصرى والشرطة المصرية، وبالتالى أتابع المسلسلين بشغف كبير جدًا.

تلك الحلقات، تعيد إلى ذاكرتى بما فيها من أحداث صعبة، أتذكر يوم فض الاعتصام، كنت فى طريقى إلى فرانكفورت، وركبت الطائرة 9 صباحًا وصلت إلى فرانكفورت الساعة 2 ظهرًا، وداخل الطائرة المحمول كان مغلقا، بمجرد ما وصلت وبفتح الهاتف وجدت سيلا من الاتصالات أولها من زوجتى، التى أبلغتنى بحريق المركب الخاص الذهبية بأطسا بالمنيا والتابع للهيئة القبطية الإنجيلية، وحريق عدد من الكنائس الإنجيلية والأرثوذكسية والكاثوليكية عبر المحافظات.

فى هذه الأثناء، كان لدى لقاء مع المسئول عن العلاقات الدولية بالكنيسة الألمانية، وأمضيت ساعات هناك، ثم ساعدتنى الكنيسة الألمانية على ترتيب عودتى مباشرة إلى مصر، وقطعت رحلتى ولم أستكملها.

تلك هى الذكريات التى عادت إلىّ، وهى تلك اللحظات الصعبة التى شاهدنا فيها الكنائس تحترق وشاهدنا فيها الاعتداءات التى كانت من الممكن أن تسبب دمارًا وخرابًا كبيرًا لولا تدخل العناية الإلهية التى حمت بعض الأماكن من هذا الغدر.

وظنى أن الأعمال الدرامية لا تسترسل فى كل حاجة ولا تعرض كل شىء، وبالتأكيد حرق 140 كنيسة وبيت مؤتمرات ومكتبة ومركبا ومركز تدريب لم يكن أمرًا سهلًا، وتقديرى أن الأعمال الدرامية لها حساباتها المعقدة فيما يتعلق بالإنتاج وغيره، وما تم عرضه معقول ولكن كان يمكن عرض أكثر من هذا.

< كيف ترون قضية سد النهضة بعد ما وصلت إليه من تعنت إثيوبى كبير فى المفاوضات؟

ــ قضية سد النهضة حياة أو موت للمصريين، أنت تتعرض لنهر النيل الذى هو أساس الحضارة والتقدم والحياة فى مصر القديمة والحديثة، فأنت لا تتعامل مع قضية فرعية.

نحن كهيئة قبطية إنجيلية لعبنا بعض الأدوار المهمة، خاصة الوفد الذى كان يقوم بدور مهم فى زيارته للولايات المتحدة الأمريكية فى مارس 2019 قبل جائحة كورونا مباشرة، والتقينا مع عدد ليس بقليل من أعضاء الكونجرس الأمريكى المؤثرين والخارجية الأمريكية خاصة المكتب المهتم بالعلاقة مع مصر، وكان واضحًا لدينا عدم وضوح الرؤية فى أماكن كثيرة لهذه المشكلة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.

فمثلًا فهمنا من الخارجية الأمريكية أنهم يقومون بدور المراقب وليس دور المفاوض فى تلك القضية، وهذا يترجم الأمر إلى رسائل عديدة ومعقدة، لكننا مهتمون بتوصيل صوت المجتمع المدنى المصرى والمجتمع الأهلى كيف يرى قضية سد النهضة الشائكة، وما زلنا مهتمين بهذا الأمر، ونحن نقف خلف قيادتنا السياسية والدولة المصرية التى تريد حلًا سلميًا لهذه المشكلة.