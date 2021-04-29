صنز يفوز على كليبرز ويتأهل للأدوار الفاصلة بدوري السلة الأمريكي

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سجل كريس باول 28 نقطة، وأضاف زميله ديفين بوكر 21 نقطة ليقودا فريق فينيكس صنز للفوز على لوس أنجليس كليبزر 109 / 101 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وبهذا الفوز تأهل فريق فينيكس صنز للأدوار الفاصلة (بلاي أوف) للمرة الأولى في آخر 11 عاما.

وأخيرا اكتشف صنز طريقة للتغلب على كليبرز، الذي فاز في أول مباراتين في سلسلة المباريات بينهما هذا الموسم.

في المقابل سجل باول جورج 25 نقطة و10 متابعات لفريق كليبرز وأضاف ماركوس موريس 16 نقطة.

وفي مباراة أخرى، سجل سيث كاري 20 نقطة وأضاف توبياس هاريس وجويل إمبيد 17 نقطة ليقودا فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز للفوز على أتلانتا هوكس 127 / 83.

وانتزع فيلادلفيا مكانا في الأدوار الفاصلة.

وأضاف كل من شايك ميلتون وفرقان كوركماز 12 نقطة، وتيريس ماكسي 11 نقطة لفريق فيلادلفيا.

وافتقد أتلانتا لنجمه تراي يانج الذي غاب عن الفريق للمرة الرابعة منذ الإصابة في كاحله الأيسر يوم 21 أبريل.

وسجل جون كوليز 21 نقطة وأضاف سولومون هيل 14 نقطة لفريق أتلانتا.

وفي بقية المباريات، فاز أورلاندو ماجيك على كليفلاند كافالييرز 109 / 104، ونيويورك نيكس على شيكاغو بولز 113 / 94، بوسطن سلتيكس على شارلوت هورنيتس 120 / 111.

كما فاز واشنطن ويزاردز على لوس أنجليس ليكرز 116 / 107 ، وميامي هيت على سان أنطونيو سبيرز 116 / 111 ، ودنفر ناجيتس على نيو أورليانز بيليكانز 114 / 112.

وفاز أيضا بورتلاند ترايل بليزيرز على ممفيس جريزليس 130 / 109، ويوتا جاز على ساكرامنتو كينجز 154 / 105.