الصين تعدل الرسوم الجمركية على منتجات الصلب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الصين تعديل الرسوم الجمركية على بعض منتجات الصلب لخفض تكاليف الاستيراد كجزء من جهود دفع ترقية الصناعة وتحولها.

وذكرت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني "مجلس الوزراء" - في بيان اليوم الخميس - أنه اعتبارا من أول مايو المقبل، ستطبق الصين معدل ضريبة الاستيراد المؤقت الصفري على الحديد الخام والفولاذ الخام والمواد الخام الفولاذية المعاد تدويرها والفيروكروم، وسيتم رفع رسوم الصادرات على الفيروسيليكون والفيروكروم والحديد الخام عالي النقاء إلى 25% و20% و15% بالترتيب.

وأوضحت اللجنة أن التعديل يهدف إلى خفض تكلفة الاستيراد وتوسيع واردات الصلب ودعم المنتجين المحليين لخفض إنتاج الصلب الخام وتوجيه الصناعة لخفض استهلاك الطاقة ودفع الترقية الصناعية والتنمية عالية الجودة في القطاع.