العراق: سنحتاج إلى إنتاج طاقة أكبر خلال السنوات العشر المقبلة

قال رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المواد المشعة كمال حسين لطيف، إن بلاده ستحتاج إلى إنتاج طاقة أكبر خلال السنوات العشر المقبلة، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه بالوقود النفطي او الغازي لاعتبارات عديدة.

وكشف لطيف في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الخميس، عن مفاتحة العديد من الدول والشركات الأمريكية والروسية لإمكانية بناء مفاعلات نووية في العراق، مشيرا إلى إمكانية بناء مثل هذه المفاعلات خلال 5 ـ 6 سنوات في حال توفر الإرادة السياسية لذلك.

وأوضح أن مدة بناء تلك المفاعلات تتضمن إعداد الكوادر العلمية العاملة فيها ، مع إمكانية تسريع الإجراءات لحصول العراق على تلك المفاعلات.

وأشار إلى أن أمريكا وروسيا تعلمان تماما بأنواع المفاعلات ولا يوجد أي اعتراض حولها لأنها آمنة وسليمة ومخصصة لإنتاج الكهرباء فقط.