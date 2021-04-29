وزير لبناني: قرار السعودية بسماح دخول بضائع لبنان العالقة على الحدود متوقع

كشف وزير الداخلية والبلديات اللبناني، اليوم الخميس، عن أنه لم يفاجأ بقرار السعودية السماح للبضائع اللبنانية العالقة على الحدود وفي ميناء جدة بالدخول إلى المملكة.

وقال مكتب الوزير فهمي الاعلامي في بيان صحفي اليوم الخميس،"يتوجه وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي بالشكر والامتنان إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ونظيره وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف على البادرة الانسانية الطيبة، للسماح للبضائع اللبنانية العالقة على الحدود السعودية وفي ميناء جدة بالدخول الى المملكة".

وأضاف البيان أن الوزير فهمي، "لم يفاجأ بالإيجابية السعودية، وهو على يقين أن مملكة الخير لن تألو جهداً لإعادة النظر بموقفها الأخير وخصوصاً في المرحلة الدقيقة التي يمر فيها لبنان وشعبه".

وكانت السعودية اتخذت قراراً قضى بمنع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، وذلك على خلفية ضبط شاحنة محملة بفاكهة الرمان آتية من لبنان، وقد وضع داخل الفاكهة مواد مخدرة، ودخل القرار حيز التنفيذ الأحد الماضي.

وبدأت الأجهزة الأمنية اللبنانية تحقيقاتها لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب المواد المخدرة إلى السعودية.