إيران: مؤشرات إيجابية بشأن الاتفاق النووي والعلاقات مع الدول الخليجية

صرح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بأن هناك "مؤشرات إيجابية تلوح في الأفق" فيما يتعلق بالمحادثات لإحياء الاتفاق النووي والعلاقات مع دول الخليج العربي، حسبما ذكرت اليوم الخميس وكالة بلومبرج للأنباء.

وتأتي تصريحات ظريف فيما يزور الكويت اليوم الخميس بعد زيارة كل من العراق وسلطنة عمان.

وجاءت جولة ظريف عقب زيارات قام بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الإمارات والسعودية في وقت سابق الشهر الجاري.

وجاءت زيارةالكاظمي بعد أيام من تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، تحدث عن استضافة بغداد في التاسع من أبريل الجاري، لقاء بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين، في ما وصفته بأنه "أول مباحثات سياسية مهمة" بين البلدين منذ قطع الرياض علاقاتها مع طهران في مطلع العام 2016.

وعلى صعيد الاتفاق النووي، أكد رئيس مكتب ديوان رئاسة الجمهورية الإيرانية محمود واعظي اليوم الخميس أن "خطوات جيدة للغاية" اتخذت في محادثات فيينا" بشأن الملف النووي الإيران.

وتجري إيران محادثات في فيينا مع مجموعة (4+1)، وهى بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا، بهدف عودة الولايات المتحدة للاتفاق بعد انسحابها منه عام 2018.