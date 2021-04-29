وزيرة التضامن: تعزيز برنامج تثقيف الشباب قبل الزواج «مودة» بالمشورة الأسرية

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة ستعزز برنامج تثقيف الشباب قبل الزواج " مودة" ببرنامج المشورة الأسرية، معلنة عن انشاء عيادات 2 كفاية فى بعض المناطق.

وشددت الوزيرة، خلال الجلسة الحوارية التى عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مساء اليوم، على أن المجتمع المدنى له دور مهم لأنه الأقرب للمجتمع، وأن الخصائص السكانية ستكون ذات أهمية، مشيرة إلى أن هناك كوادر رائعة لنماذج من النساء فى الريف تشهدها وأننا مجتمع نتجه اكثر للعلمية .

ونوهت إلى أن محافظات الصعيد من المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وأنها تنخفض فى محافظات بورسعيد والسويس ودمياط و أن نسب الفقر فى تلك المحافظات أقل.

وتابعت: "وزارة التضامن لا تعمل فقط على دعم الفقراء ولكن على خروجهم من دائرة الفقر، كثير من النساء استخدمت مبالغ تكافل و كرامة فى اقامة مشروعات متناهية الصغر.. الفرص موجودة ولكن يجب أن يتم دعم النساء ليس فقط بخدمات مالية ولكن أيضا بخدمات غير مالية".