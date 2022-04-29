تركيا تعدل توقعاتها بشأن معدل التضخم وتتمسك باستقرار سعر الفائدة

(د ب أ)

أأقر البنك المركزي التركي بأنه سيتعين عليه اجتياز بيئة تضخم تختلف اختلافا كبيرا عما كان يتوقعها قبل أشهر قليلة، ملقيا باللوم على ارتفاع أسعار السلع العالمية، لكنه أشار إلى عدم حدوث تغير في اتجاه سياسته النقدية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن محافظ البنك، شهاب قاوجي أوغلو، قوله إن تضخم أسعار المستهلكين سيكون في حدود 8ر42% بنهاية هذا العام، مرتفعا من 2ر23% في توقعات البنك الصادرة في كانون الثاني/ يناير، وأكثر من 8 مرات الرقم الرسمي المستهدف. ومن المقرر أن يصل إلى 9ر12% بنهاية العام المقبل وحوالي 3ر8% في عام 2024.

وقال قاوجي أوغلو إن أحدث التوقعات لا تزال لا تتعلق بتشديد السياسة النقدية، إذ أن زيادات الأسعار ترجع للقفزة الناجمة عن الحرب الروسية في أسعار الطاقة والأغذية.

وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة لمدة أربعة أشهر متتالية هذا العام بعد دورة من التخفيضات الكبيرة في أواخر عام 2021.

وقال المحافظ في مؤتمر صحفي، لدى استعراض التقرير الفصلي لمعدل التضخم، إنه لا يتعين على تركيا أن تزيد أسعار الفائدة لمجرد أن بنوكا مركزية أخرى فعلت ذلك.