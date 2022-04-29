الأمن الروسي: اعتقال إرهابي من داعش في روسيا خطط لهجوم على منشأة أمنية



اعتقل جهاز الأمن الفدرالي الروسي اليوم /الجمعة/ أحد أتباع تنظيم "داعش" الإرهابي الدولي المحظور في روسيا والعديد من الدول الأخرى، كان يُخطط لشن هجوم إرهابي على منشأة لهيئة إنفاذ القانون في جمهورية "قراتشاي – شركيسيا" بشمال القوقاز الروسي.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - في بيان - "بعد عمليات بحث وتحرٍّ على أراضي جمهورية قراتشاي شركيسيا، جرى كشف وإحباط نشاط أحد مؤيدي تنظيم (داعش)، خطط بناء على تعليمات من الخارج لارتكاب عمل إرهابي في منشأة تابعة لهيئة إنفاذ القانون"، مشيرا إلى اعتقال الشخص في مدينة "كاراشيفسك".

وأوضح الأمن الفدرالي أنه خلال عملية التفتيش بموقع سكن الشخص المعتقل، تم العثور على متفجرات ومواد تستعمل لصنع عبوات ناسفة وغيرها من المواد التي تكشف نواياه الإجرامية.

ونوه البيان بأنه جرى قضية بموجب المادتين "التحضير لعمل إرهابي" و"حيازة أو نقل أو بيع أو تخزين مع نقل أو حمل متفجرات أو أجهزة متفجرة بشكل غير قانوني" من القانون الجنائي الروسي.