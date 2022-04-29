 بايدن: لن نسمح لروسيا بتهديد شركائنا بقطع إمدادات الغاز عنهم - بوابة الشروق
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بايدن: لن نسمح لروسيا بتهديد شركائنا بقطع إمدادات الغاز عنهم

أ ش أ
نشر في: الجمعة 29 أبريل 2022 - 5:50 م | آخر تحديث: الجمعة 29 أبريل 2022 - 5:50 م

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة لن تسمح لروسيا بعمليات ترهيب أو ابتزاز للتملص من العقوبات، ولن تسمح لهم باستخدام نفطهم لتجنب عواقب عدوانهم، وذلك ردا على تهديدات روسيا بقطع إمدادات الغاز عن بعض الدول الأوروبي.

وقال بايدن في سلسلة من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الجمعة: "إننا نعمل مع دول أخرى- مثل كوريا الجنوبية واليابان لدعم جهودنا لمساعدة حلفائنا الأوروبيين الذين تهددهم روسيا بورقة الغاز على تلبية احتياجاتهم من الطاقة بطرق أخرى".

وأضاف أن "تلك التهديدات هي تذكير آخر بضرورة توجه أوروبا والعالم إلى مزيد من التحول للطاقة النظيفة، والولايات المتحدة تفعل ذلك الآن، ففي العام الماضي، نشرنا المزيد من وحدات تخزين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات أكثر من أي عام في التاريخ- وهو ما يكفي لتشغيل 56 مليون منزل".


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