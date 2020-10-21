كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 50 ألف إصابة بكورونا قبيل إلغاء استخدام الكمامات

سجلت كوريا الجنوبية أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد الأسبوع المقبل لإلغاء استخدام الكمامات في الأماكن المفتوحة.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة أن البلاد أضافت 50 ألفا و 568 إصابة بكوفيد-19، بما في ذلك 30 حالة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 17 مليونا و194 ألفا و616 إصابة.

ووصل عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 22 ألفا و 724 حالة بزيادة 136 عن اليوم السابق، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.