الاتحاد الأوروبي يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحق مواطن ألماني-إيراني

قال الاتحاد الأوروبي إنه "يدين بشدة" قرار القضاء الإيراني بفرض عقوبة الإعدام بحق المواطن الألماني الإيراني السجين جمشيد شارمهد.



وأيدت المحكمة العليا الإيرانية يوم الأربعاء حكم الإعدام الصادر بحق شارمهد. ولم يتضح بعد موعد تنفيذ الإعدام، الذي عادة ما يتم تنفيذه شنقا.



ودعا الاتحاد الأوروبي إيران في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الجمعة "إلى الامتناع عن تنفيذ حكم الإعدام بحق شارمهد، وإلغاء الحكم الصادر ضده، وضمان منح السيد شارمهد حقوقه الأساسية التي يكفلها له القانون الدولي بدون تأخير".



وفي فبراير الماضي، أدانت محكمة ثورية الرجل البالغ من العمر 68 عاما بالمسئولية عن مجموعة من التهم منها تنفيذ هجوم إرهابي. وقد تم اعتقاله في عام 2020.



ووصف أفراد الأسرة ونشطاء حقوقيون ومجموعة من رجال السياسة الألمان الاتهامات بأنها لا أساس لها وانتقدوا المحاكمة بوصفها غير عادلة بشكل كبير.