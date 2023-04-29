سوريا: إصابة 3 مدنيين جراء عدوان إسرائيلي استهدف نقاطًا في محيط حمص

أصيب ثلاثة مدنيين ووقعت أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف نقاطا في محيط مدينة حمص وتصدت وسائط الدفاع الجوي السورية لصواريخ العدوان واسقطت بعضها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ«سانا»: «حوالي الساعة الثانية عشرة و 50 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة حمص وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها».

وأضاف المصدر أن «العدوان أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين بجروح واشتعال كازية (محطة وقود) مدنية واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات».