فلوريدا تقر تشريعا يمهد الطريق لترشح حاكمها ديسانتيس للانتخابات الرئاسية الأمريكية

أقر المجلس التشريعي لولاية فلوريدا الأمريكية، أمس الجمعة، مشروع قانون يسمح لحاكم الولاية رون ديسانتيس بالترشح للانتخابات الأمريكية الرئاسية المقررة العام المقبل دون الاستقالة من منصبه.



وحصد مشروع القانون "إس بي 7050" أغلبية 76 صوتا مقابل 34 صوتا في المجلس التشريعي، وامتنع 9 نواب عن التصويت.



ويقضي التشريع بتعديل قانون الولاية الذي يفرض على المسئولين الاستقالة من مناصبهم قبل خوض سباق الترشح على منصب آخر، بحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية.



وبموجب القانون الجديد، سيسمح لديسانتيس بالاحتفاظ بمنصبه في حالة ترشحه لمنصب الرئيس الأمريكي أو نائب الرئيس.



ولم يعلن ديسانتيس، الذي أصبح نجما صاعدا في الحزب الجمهوري في السنوات الأخيرة، ويصفه السياسيون بأنه أكبر منافس محتمل للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في السباق الرئاسي، عن خوضه رسميا السباق الانتخابي، لكن تبرز التكهنات بإطلاق حملته الانتخابية خلال الربيع.



وأيد رئيس مجلس النواب في فلوريدا، بول رينر، ورئيسة مجلس الشيوخ كاثلين باسيدومو، تعديل قانون الولاية، في نوفمبر الماضي، وصرحا لمجلة "بوليتيكو" بأنه سيكون من "الجيد" السماح لديسانتيس بالترشح للرئاسة دون الحاجة إلى الاستقالة.



ولا تعد هذه المرة الأولى التي يزيل فيها المجلس التشريعي في فلوريدا شرط الاستقالة، ففي عام 2008، تم تعديل القانون في عهد حاكم الولاية تشارلي كريست، ومع ذلك، أعيد الشرط مرة أخرى في عام 2018.



كان ترامب قد هاجم ديسانتيس، حتى بدون أن يطلق الأخير حملته رسميا، حيث اتهمه بأنه "غير مخلص" للحزب الجمهوري وانتقد مواقفه السابقة بشأن الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.



كما أظهرت بيانات استطلاعات الرأي الأخيرة أن ترامب يتقدم بشكل حاسم على ديسانتيس.