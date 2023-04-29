باحثو «فنون تطبيقية حلوان» يحصدون جوائز أفضل رسائل قابلة للتطبيق من مكتب تايكو الجامعة

فاز شباب الباحثين من كلية الفنون التطبيقية بجوائز أفضل رسائل ماجستير ودكتوراه قابلة للتطبيق، في إطار دعم جامعة حلوان ويمثلها مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعة ومكتب التايكو ودعم كلية الفنون التطبيقية للتوسع في البحوث القابلة للتطبيق، والتي تسهم في حل مشكلات الصناعة وتعميق المكون المحلي.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتورة شهيرة ماهر مدير مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعة.

وفاز بالمركز الأول أفضل رسالة دكتوراه قابلة للتطبيق مناصفة بين مها أمين شعبان، المدرس بقسم الطباعة والنشر والتغليف بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، تحت عنوان "إدارة تصميم التغليف بما يتوافق مع التطور التكنولوجي لإنتاج عبوات المنتجات الزراعية المصرية"، تحت إشراف الدكتور خالد طلعت يوسف، والدكتورة نها عبدالله عبدالمحسن، وبين إسراء محمود عبدالقادر، دارسة دكتوراة بقسم الغزل والنسيج بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان والمدرس بقسم هندسة المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية جامعة بدر، تحت عنوان" تأثير استخدام تقنية التصفير للألياف البلاستيكية الحرارية في تصنيع وتحسين الأداء النهائي لدعامات الأسنان"، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد سالمان جيرومو روس، أستاذ ورئيس الهندسة المدنية بجامعة غرناطة، والدكتور خالد منصور سلمي فتحي، أستاذ مساعد بكلية طب الفم والأسنان جامعة الزقازيق.

وفاز بالمركز الأول أفضل رسالة ماجستير قابلة للتطبيق أحمد إبراهيم عمارة، دارس الماجستير بقسم الغزل والنسيج بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان والمدرس المساعد بقسم هندسة المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية جامعة بدر، تحت عنوان "تحسين الأداء الوظيفي لأقمشة الاحرام الوبرية"، تحت إشراف دكتور محمد عبدالجواد عبدالفتاح.