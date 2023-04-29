سفير أوكرانيا في ألمانيا يطالب بمزيد من المساعدات العسكرية لبلاده

طالب سفير أوكرانيا لدى ألمانيا أوليكسي ماكييف، بأن ترسل برلين مزيدا من الأسلحة القوية التي يمكن أن تستخدمها كييف ضد روسيا في ظل الاستعدادات الجارية لشن عمل عسكري كبير متوقع لاستعادة الأراضي التي ضمتها موسكو.



وقال ماكييف لمجموعة فونكه الألمانية في مقابلة نشرت اليوم السبت إن "هناك حاجة ملحة إلى مزيد من أنظمة الدفاع الجوي- مثل اريس- تي وباتريوت وجيبارد. من أجل الهجوم المضاد المخطط، نحتاج المزيد من المركبات المدرعة والدبابات وأنظمة المدفعية، وذخيرة طويلة المدى في أقرب وقت ممكن".



وأوضح أن أمن أوروبا يعتمد على سرعة وحجم شحنات الأسلحة والذخيرة لمساعدة أوكرانيا في استعادة وحدة أراضيها.



وقال السفير الأوكراني إن "هزيمة روسيا ضمانة للحياة الطبيعية في أوروبا".



وأشاد ماكييف بالشحنات القادمة من ألمانيا حتى الآن قائلا "أنا سعيد لانخراط ألمانيا الكامل، مع الشركاء في حلف (شمال الأطلسي) الناتو، في التخطيط لمساعدة أوكرانيا بطريقة استراتيجية للغاية وطويلة المدى. هذا هو النوع من العملية المستمرة التي نحتاجها لتحقيق النجاح على الخطوط الأمامية".