مطار أثينا الدولي يتوقع استقبال 30 مليون مسافر في عام 2024

من المتوقع أن يستقبل مطار أثينا الدولي، 30 مليون مسافر في عام 2024، بحسب ما نقلته اليوم الاثنين، صحيفة "كاتيميريني" اليونانية عن يانيس باراشيساس، العضو المنتدب للمطار، خلال الاجتماع العام السنوي.

وأضاف باراشيساس أن توريد أربع طائرات من طراز "إيرباص إيه 321" من بحر إيجه، والتي تسمح بالقيام برحلات تصل مدتها إلى 5ر7 ساعة، سيساعد أيضا في تعزيز الربط بين مطار "اليفثيريوس فينيزيلوس" والأسواق الرئيسية الجديدة، مثل آسيا.

وأفادت الصحيفة بأنه بعد تسجيل زيادة بنسبة 5ر16% في حركة الركاب خلال الربع الأول من العام، قامت إدارة مطار أثينا الدولي بمراجعة توقعاتها للمسار العام لسنة 2024، فيما يتعلق بالأرقام التي كانت قدرتها في سياق الإدراج.