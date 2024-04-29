أنشيلوتي: ماضينا أمام بايرن جيد وقيمة ريال مدريد معروفة لدى الجميع

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أنا ماضي فريقه جيد للغاية أمام نظيره بايرن ميونخ الألماني، مضيفًا بأنه يثق في قدرات لاعبيه وقيمة الفريق في أوروبا بالتحديد.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ: «من الواضح أن الماضي هو ذكرى جيدة، لكن غدًا ستكون قصة أخرى، مباراة الذهاب التي نواجهها بثقة، لكن مع العلم أن أمامنا منافس يتمتع بالجودة والأدوات والأفراد الأقوياء للغاية».

وأضاف: «الثقة في خوض نصف النهائي يمكن أن تقودنا للعب نهائي آخر في دوري أبطال أوروبا، لكن دعونا لا ننسى أن هذا يستمر 180 دقيقة».

وتابع: «لدينا الثقة اللازمة للوقوف في وجه فريق لم يقدم أداءً رائعًا في الدوري الألماني لكنه فاز أمام أرسنال، إنه يأتي من الفوز على فريق قوي للغاية في أوروبا، في دوري أبطال أوروبا التاريخ له أهمية كبيرة وهذا في صالحنا».

وأكمل: «لا يتم التقليل من قيمة ريال مدريد أبداً في هذه المسابقة، لأن الجميع يعرف ما يمكننا القيام به، نشعر بالاحترام من الجميع».

وواصل: «ميندي عانى من حمل زائد، لكنه تعافى وهذا يجعلنا سعداء للغاية، لا أحب الحديث عن لاعبي الفريق المنافس، أنا أحترم الجميع».

وزاد: «ن حيث الجودة، فهم أقوياء في الهجمات المرتده ويمكنهم اللعب بطرق مختلفة وهم خطيرون للغاية، نحن إثنان ليس لدينا هوية واضحة جدًا، يمكننا أن نلعب بطرق مختلفة».

وأردف: «في كل مرة أختار فيها التشكيلة ولكن هذه وظيفتي، اللاعبون الذين غابوا عن الموسم بأكمله عادوا بالفعل، ميليتاو أدى دوره بشكل كامل أمام سوسيداد، ورغم إفتقاره لدقائق إلا أنه طبيعي، لكنه متاح ويمكنه اللعب غدًا».

واختتم: «لا أستطيع أن أفكر فيما إذا كنت عادلًا أم غير عادل، لأنني تقريبًا في كل مباراة أكون عادلًا مع شخص ما، للأسف هذا هو دوري».

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره بايرن ميونخ غد الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

ويحتضن ملعب «أليانز أرينا» معقل البافاري، مباراة البايرن ضد الريال ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري الأبطال 2024.