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ستولتنبرج: أوكرانيا تدفع ثمن نقص الذخيرة

د ب أ
نشر في: الإثنين 29 أبريل 2024 - 6:10 م | آخر تحديث: الإثنين 29 أبريل 2024 - 6:10 م

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الاثنين، في كييف، إنه عندما لا يلتزم أعضاء الحلف بتسليم الأسلحة والذخائر إلى أوكرانيا في الوقت المحدد فإن "الأوكرانيين يدفعون الثمن".

وقال ستولتنبرج إن "نقص الذخيرة مكن الروس من التقدم على طول خط المواجهة"، وأشار بالتحديد إلى الولايات المتحدة بسبب تأخر واشنطن في إرسال المزيد من المساعدات العسكرية.

وأضاف ستولتنبرج أن "الحلفاء الأوروبيين لم يسلموا كمية الذخيرة التي تعهدوا بها"، في إشارة إلى فشل الاتحاد الأوروبي في تسليم مليون قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا خلال عام واحد.

وكان الأمين العام لحلف الناتو يتحدث في مؤتمر صحفي بجانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في زيارة غير معلنة عندما وجه هذه الانتقادات.

وقال ستولتنبرج إن "عدم وجود دفاع جوي جعل من الممكن أن تصيب المزيد من الصواريخ الروسية أهدافها".


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