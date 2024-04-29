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روسيا تعلن السيطرة على بلدة جديدة شرقي أوكرانيا

موسكو - قنا
نشر في: الإثنين 29 أبريل 2024 - 8:17 م | آخر تحديث: الإثنين 29 أبريل 2024 - 8:17 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن قواتها سيطرت على بلدة سيمينوفكا في مقاطعة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن وحدات من القوات الروسية سيطرت على بلدة سيمينوفكا، كما هزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوالكساندروفكا وأرخانجيلسكوي وتاراسوفكا وزافيتنوي في دونيتسك.

وأوضحت أنه تم صد 10 هجمات مضادة للمجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق لينينسكوي ونوفغورودسكوي وأوشيريتينو وسيمينوفكا ونوفوباخموتوفكا ونتايلوف ونوفوكالينوفو وبيرديتشي في دونيتسك، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت في هذه الهجمات 370 عسكريا وناقلتي جند مدرعتين وأربع سيارات.

كما أشارت الوزارة، من جهة أخرى، إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 22 طائرة مسيرة أوكرانية وقذيفة وقنبلة جوية موجهة.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ اندلاع العملية العسكرية في أوكرانيا في عام 2022، تتضارب الأنباء حول المعركة ميدانيا وحجم خسائر طرفي الأزمة إذ يدعي كل منهما تكبيد الآخر خسائر فادحة، دون التمكن من التأكد من صحة تلك المعلومات بشكل مستقل، بسبب استمرار القتال.

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