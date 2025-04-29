العفو الدولية: العالم يشاهد عبر شاشاته إبادة جماعية مباشرة في غزة

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اعتبرت منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر الثلاثاء أن "العالم يتفرج مباشرة على الهواء على إبادة جماعية" ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد سكان غزة.

وأشارت الأمينة العامة أجنيس كالامار في مقدمة تقرير المنظمة السنوي حول حقوق الإنسان في العالم، إلى أنه منذ أكتوبر 2023 حين نفذت حركة حماس "جرائم مروعة" واحتجزت "أكثر من 250 شخصا رهائن"، فإن الدول تكتفي بالمشاهدة بينما تُقتل "آلاف الفلسطينيات والفلسطينيين" وتُدمر مستشفيات ومنازل وسبل عيش، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وجدد القسم الخاص بالشرق الأوسط في التقرير اتهام إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في القطاع، وهو الاتهام نفسه الذي طرحته المنظمة نهاية 2024 ورفضته تل أبيب "نفيا قاطعا".

واستندت أبحاث المنظمة إلى أفعال تعتبرها محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، مؤكدة وجود "قصد محدد يتمثل في تدمير السكان الفلسطينيين في غزة".

وأبرزت الوثيقة جرائم مثل "قتل" المدنيين، و"هجمات خطرة على السلامة الجسدية أو العقلية"، إضافة إلى "تهجير وإخفاء قسري" و"فرض متعمد لظروف معيشية تهدف للتسبب في التدمير الجسدي" للفلسطينيين.