أديداس تضطر إلى رفع أسعارها في السوق الأمريكية لتعويض رسوم ترامب الجمركية

تتوقع شركة "أديداس" الألمانية للملابس الرياضية، أنها ستضطر إلى رفع أسعار منتجاتها للعملاء الأمريكيين لتعويض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم أنها حققت نتائج "رائعة" خلال الربع الأول.

وقال بيورن جولدن، الرئيس التنفيذي لـ "أديداس": "خلال هذا الربع القوي، والتسجيل القوي للطلبات، والموقف الإيجابي للغاية تجاه أديداس بشكل عام، كان (من المفترض) ،في ظروف عادية عالمية، أن نرفع توقعاتنا للعام بأكمله من حيث الإيرادات والأرباح التشغيلية".

وأضاف أنه رغم ذلك، تسببت "حالة عدم اليقين" الناتجة عن الحرب التجارية التي أطلقها ترامب، "في وضع حد لذلك في الوقت الحالي".

جدير بالذكر أن "أديداس"، التي يقع مقرها الرئيسي في بلدة هيرتسوجيناوراخ الصغيرة في بافاريا، تنتج بشكل رئيسي في آسيا، بما يشمل فيتنام وبنجلاديش.