خالد البلشي: الخدمات الحقيقية والدائمة لا تأتي إلا بقوة الجمعية العمومية للصحفيين

زيادة المعاشات على رأس أولوياتي.. وبعد انتخابي نقيبًا للصحفيين شهدت النقابة انفتاحًا غير مسبوق وفتحت جميع أبواب مؤسسات الدولة

التقى نقيب الصحفيين، والمرشح لدورة جديدة على ذات المنصب، خالد البلشي، بعدد من رواد المهنة، واستمع إلى أبرز مشكلاتهم، كما عرض عليهم بعض محاور برنامجه الانتخابي المتعلقة بملف الرواد.

وقال البلشي إن برنامجه يتضمن التوسع في الخدمات الصحية والاجتماعية، وزيادة المعاشات، إضافة إلى رفع نسبة التغطية في مشروع العلاج لأساتذة الرواد المدرجين بجدول المعاشات، ولمن تجاوزوا سن الستين، إلى 100%.

وأوضح النقيب أن زيادة المعاشات تأتي على رأس أولوياته، مشيرًا إلى أن النقابة لديها بالفعل مخاطبات مع الحكومة بهذا الشأن، ومن المتوقع إقرار زيادة المعاشات مع البدل بشكل رسمي قريبًا.

كما أكد البلشي أنه عند ترشحه للانتخابات الماضية، سادت حالة من التوجس والقلق خشية أن يدفع بالنقابة نحو صدام مع مؤسسات الدولة.

وأضاف أنه في اليوم التالي لانتخابه نقيبًا للصحفيين، شهدت النقابة انفتاحًا غير مسبوق، حيث فتحت جميع أبواب مؤسسات الدولة، مما أسفر عن تعاون مثمر حقق خطوات مهمة لصالح المهنة والجماعة الصحفية.

وتابع البلشي، خلال زيارته للزملاء في "اليوم السابع"، قائلاً: "أدرك الجميع أن الجمعية العمومية عبّرت عن إرادتها ورفضت حالة الجمود التي كانت تعيشها النقابة."

وأعرب عن تطلعه إلى حصول جميع الصحفيين على الخدمات، مؤكدًا تقديره لكل من يقدم خدمة، لكنه شدد على أن الخدمات الحقيقية والدائمة لا تأتي إلا بقوة الجمعية العمومية وإرادتها.