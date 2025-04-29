أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن إعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة أولوية.

وزعم نتنياهو: "جنودنا يضحون بأنفسهم منذ 7 أكتوبر لإعادة الرهائن. إعادة الرهائن من غزة أولوية لن نتخلى عنها"، مؤكدا: "علينا الحفاظ على إسرائيل وسنواصل منحها ما نستطيع"، بحسب ما نقلته قناة سكاي نيوز عربية.

ويأتي ذلك فيما نفت إسرائيل تحقيق انفراجة في المفاوضات مع حركة حماس بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة، في حين دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة حكومة بنيامين نتنياهو لإظهار المسئولية والتوصل لاتفاق يعيد كل المحتجزين وينهي الحرب.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها هيئة البث الرسمية، اليوم الثلاثاء، عن مسئول سياسي إسرائيلي لم تسمه، وصفه التقارير عن حدوث انفراجة في المفاوضات بأنها غير دقيقة، وقال إن إسرائيل "تعمل بلا كلل" مع الوسطاء بهدف التوصل إلى اتفاق، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

كما تحدث مصدر إسرائيلي مشارك في المحادثات عن أن الخلاف بين الطرفين بشأن شروط وقف حرب الإبادة في قطاع غزة هو بالتحديد حول نزع سلاح حماس.

ويتزامن ذلك مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، أنه يستعد لتوسيع حرب الإبادة في قطاع غزة بذريعة وصول المفاوضات مع حماس إلى طريق مسدود.