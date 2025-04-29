محافظ البحر الأحمر يعلن رفع حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة العاصفة الترابية غدًا

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة، تفعيلًا لتعليمات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وبناءً على تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي تشير إلى موجة من التقلبات الجوية الحادة، تضرب شمال المحافظة وخاصة منطقة خليج السويس، وتشمل مدن الزعفرانة ورأس غارب وقد تمتد إلى الغردقة، مصحوبة برياح شديدة مثيرة للرمال والأتربة مع انخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية.

وأوضح المحافظ أنه تم التنسيق الكامل مع مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وتم إصدار تعليمات فورية إلى جميع رؤساء المدن ومديري المرافق الحيوية (الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، الطرق، المستشفيات، الإسعاف، والتضامن الاجتماعي) برفع درجة الاستعداد القصوى في غرف العمليات، والتدخل السريع حال وقوع أي طارئ.

وشدد المحافظ على تنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية تشمل:

مراجعة جاهزية معدات الإغاثة والطوارئ وتوافرها بكميات مناسبة.

التنسيق الفوري مع شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي لمواجهة الأعطال المحتملة.

إزالة أي معوقات من مخرات السيول والمصارف قبل بدء نشاط الرياح.

مراجعة أعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية لتأمينها ضد تأثيرات الرياح.

المتابعة الميدانية المستمرة من قِبل فرق الطوارئ في جميع مدن المحافظة.

كما جدد محافظ البحر الأحمر مناشدته للمواطنين بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات التالية:

عدم التواجد في أماكن مفتوحة أو بالقرب من الأشجار وأعمدة الإنارة أثناء العاصفة.

تقليل الحركة على الطرق قدر الإمكان حرصًا على سلامة الجميع.

الإبلاغ الفوري عن أي طارئ عبر غرف العمليات المفعلة على مدار الساعة.

وأكد اللواء عمرو حنفي أن الأجهزة التنفيذية تتابع لحظة بلحظة تطورات الحالة الجوية، وأن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن التنسيق مستمر مع كافة الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة لأي تطورات.