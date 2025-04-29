روبيو يحث لافروف على إنهاء الحرب في أوكرانيا وترامب يهدد موسكو بعقوبات جديدة

حث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو نظيره الروسي سيرجي لافروف على إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين أن روبيو تحدث إلى لافروف يوم الأحد بناء على طلب الأخير.

وقال البيان: "بعد زيارة المبعوث الخاص ويتكوف إلى موسكو في 25 أبريل (نيسان)، شدد الوزير(الخارجية) على الخطوات التالية في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، وعلى ضرورة إنهاء الحرب الآن".

وأضاف البيان: "الولايات المتحدة جادة بشأن تسهيل إنهاء هذه الحرب العبثية".

وكان روبيو قد صرح يوم الأحد بأن هذا الأسبوع سيكون حاسما لمعرفة ما إذا كان تحقيق السلام في النزاع الأوكراني ممكنا.

وقال روبيو في مقابلة تلفزيونية أمريكية، في إشارة إلى دور واشنطن كوسيط: "هذا الأسبوع سيكون أسبوعا مهما للغاية، حيث يتعين علينا أن نقرر ما إذا كنا سنواصل الانخراط في هذا المسعى، أو إذا حان الوقت للتركيز على قضايا أخرى لا تقل أهمية، إن لم تكن أكثر أهمية."

من جانبه، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش مراسم جنازة البابا فرنسيس في روما.

وخلال رحلة عودته إلى الولايات المتحدة، اتهم ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم الجدية في إنهاء الحرب، وهدد موسكو بفرض عقوبات جديدة.

وتضغط واشنطن على أوكرانيا لقبول اتفاق لإنهاء الحرب، يتضمن تقديم تنازلات، سواء مالية أو إقليمية.