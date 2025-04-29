تقرير إسرائيلي: فرص إبرام واشنطن وطهران اتفاق نووي جديد مرتفعة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن المؤسسة الأمنية أبلغت كبار الوزراء بأن فرص إبرام اتفاق نووي جديد بين واشنطن وطهران مرتفعة، وفقا لما نقلته قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فاجأ بإعلان نيته فتح مفاوضات نووية مع خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي الشهر الماضي الحكومة الإسرائيلية.

وبعد جولات المحادثات بين طهران وواشنطن، بات واضحًا أن كلا الطرفين مهتمٌّ بالتوصل إلى اتفاق.

وكان نتنياهو أرسل مبعوثيه بضع مرات للقاء المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وفريقه لثنيهم عن التفاوض على اتفاق، لكن تلك الجهود باءت بالفشل.

وفي وقت سابق، أعرب ترامب، عن ثقته في قدرة إدارته على التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن البرنامج النووي.

وقال ترامب، إنه سيتم التوصل إلى اتفاق مع إيران، وإحرازُ نتيجة من دون الحاجة إلى قصف كل مكان.