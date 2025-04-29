رابطة الأندية تبلغ الأهلي بموقفها من تأجيل مباراة بتروجيت

كشفت قناة النادي الأهلي، عن احتمالية تأجيل مباراة الفريق أمام بتروجيت التي من المقرر أن تجمع بين الفريقين، غدًا الأربعاء، في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية ببطولة الدوري.

وقال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامج «حارس الأهلي»، إنه تم التواصل مع رابطة الأندية، والتي أوضحت بأن هناك احتمالية لتأجيل مباراة الفريق الأحمر أمام بتروجيت.

يأتي هذا بسبب العاصفة الترابية التي ستشهدها مصر غدًا الأربعاء، وهو ما جعل أمام الرابطة 3 سيناريوهات، حسبما أوضح شوبير.

وأشار شوبير إلى أن رابطة الأندية أوضحت أنه في حال أن العاصفة خفيفة ستلعب المباراة في موعدها، بينما إذا اتضح أنها ستؤثر بشكل كبير على اللاعبين والأجواء سيتم تأجيلها إما لمدة ساعة وفي حال شدتها بشكل كبير سيتم تأجيلها لموعد لاحق، تحت بند الأحداث القهرية.