أوكرانيا تخلي منطقة دنيبروبيتروفسك مع اقتراب القوات الروسية

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تجري السلطات الأوكرانية، عملية إخلاء قسرى لـ7 قرى بالقرب من خط المواجهة في منطقة دنيبروبيتروفسك مع تقدم القوات الروسية.

وكتب الحاكم العسكري للمنطقة سيرهي ليساك على تطبيق تليجرام أن 26 طفلا ما زالوا في المنطقة ويجب الآن إخلاؤهم مع أقاربهم.

ولعدة أشهر، كانت السلطات تطلب من السكان مغادرة القرى طواعية.

وتوجد المناطق المعنية بالقرب من الحدود مع منطقة دونيتسك.

وقال ليساك إنه تم بالفعل نقل نحو 400 طفل إلى مكان آمن.

وأضاف ليساك أن القرار كان لا مفر منه لأن روسيا وجهت القنابل والطائرات المسيرة إلى المواطنين، مشيرا إلى أن الإخلاء القسري سيستمر لمدة شهر.









